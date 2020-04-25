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25 апреля 2020, суббота, 09:49 154 Карта
Медицина 2020-04-25T10:15:32+03:00
Українські Новини
За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших

За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как сегодня сегодня начался 45-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, по состоянию на утро 25 апреля, в Украине коронавирусом заразились 8125 человек. За последние сутки зафиксировано 478 новых случаев заражения.

Об этом сообщает Министрество здравоохрания Украины.

"По данным ЦОС, по состоянию на 09:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
м. Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ровенская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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