За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших

В то время, как сегодня сегодня начался 45-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, по состоянию на утро 25 апреля, в Украине коронавирусом заразились 8125 человек. За последние сутки зафиксировано 478 новых случаев заражения. Об этом сообщает Министрество здравоохрания Украины. "По данным ЦОС, по состоянию на 09:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - говорится в сообщении. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 377 случаев;Волынская область - 212 случая;Днепропетровская область - 240 случаев;Донецкая область - 27 случаев;Житомирская область - 337 случаев;Закарпатская область - 286 случаев;Запорожская область - 171 случай;Ивано-Франковская область - 700 случаев;Кировоградская область - 306 случаев;м. Киев - 1159 случаев;Киевская область - 519 случаев;Львовская область - 317 случаев;Луганская область - 28 случаев;Николаевская область - 103 случая;Одесская область - 183 случая;Полтавская область - 169 случаев;Ровенская область - 483 случая;Сумская область - 94 случая;Тернопольская область - 565 случаев;Харьковская область - 125 случаев;Херсонская область - 79 случаев;Хмельницкая область - 66 случаев;Черновицкая область - 1308 случаев;Черкасская область - 249 случаев;Черниговская область - 22 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.