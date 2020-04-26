Во Львовской области горел военный грузовик, есть жертвы

После того, как под Херсоном взорвался военный грузовик с боеприпасами, во Львовской области загорелся грузовик Министерства обороны, в результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным (ГосЧС) во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г. Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131" принадлежащему Министерству обороны Украины", - говорится в нем.

Прибыв на место возгорания пожарные застали весь автомобиль в огне, на месте пожара пострадал мужчина 1967 года, у которого было 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив очаг огня, было найдено еще одного человека в середине автомобиля, медики констатировали у него смерть.

Пожар был локализован в 3:14 и ликвидирован 3:24. Огнем было уничтожено автомобиль. Удалось спасти 2 соседние автомобили от возгорания и поражения. Были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

Как сообщали Українськi Новини, ранее боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.

Также Офис генпрокурора открыл дело по факту обстрела боевиками автомобиля журналистов в Донецкой области.