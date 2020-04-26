У Львівській області горів військовий вантажівку, є жертви

У Львівській області загорілася вантажівка Міністерства оборони, в результаті пожежі в автомобілі загинув чоловік, ще один отримав опіки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних (ДСНС) у Львівській області.

"26 квітня о 02:45 на диспетчерський пункт "служби 101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня по вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" в вантажному автомобілі "ЗІЛ 131" який належить Міністерству оборони України", - йдеться в ньому.

Прибувши на місце займання пожежники застали весь автомобіль у вогні, на місці пожежі постраждав чоловік 1967 року народження , у якого було 60% опіків тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступенів. Погасивши осередок вогню, було знайдено ще одного чоловіка в середині автомобіля, медики констатували в нього смерть.

Пожежу було локалізовано о 03:14 та ліквідовано 03:24. Вогнем було знищено автомобіль. Вдалось врятувати 2 сусідні автомобілі від займання та знищення. Було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини займання встановлюються правоохоронцями.

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