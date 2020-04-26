підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Події
  • У Львівській області горів військовий вантажівку, є жертви
26 квітня 2020, неділя, 14:17 40
Події 2020-04-26T14:32:58+03:00
Українські Новини
У Львівській області горів військовий вантажівку, є жертви

У Львівській області горів військовий вантажівку, є жертви

Ярина Вацяк
пожежа в автомобілі, вантажівка, Військова вантажівка
Вантажівка. Фото: facebook.com/MNSLVIV
Вантажівка. Фото: facebook.com/MNSLVIV

У Львівській області загорілася вантажівка Міністерства оборони, в результаті пожежі в автомобілі загинув чоловік, ще один отримав опіки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних (ДСНС) у Львівській області.

"26 квітня о 02:45 на диспетчерський пункт "служби 101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня по вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" в вантажному автомобілі "ЗІЛ 131" який належить Міністерству оборони України", - йдеться в ньому.

Прибувши на місце займання пожежники застали весь автомобіль у вогні, на місці пожежі постраждав чоловік 1967 року народження , у якого було 60% опіків тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступенів. Погасивши осередок вогню, було знайдено ще одного чоловіка в середині автомобіля, медики констатували в нього смерть.

Пожежу було локалізовано о 03:14 та ліквідовано 03:24. Вогнем було знищено автомобіль. Вдалось врятувати 2 сусідні автомобілі від займання та знищення. Було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини займання встановлюються правоохоронцями.

Як повідомляли Українські Новини, раніше бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені.

Також Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом обстрілів бойовиками автомобіля журналістів в Донецькій області.

Більше новин про: пожежа в автомобілі вантажівка Військова вантажівка

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів
У Києві помер ще один пацієнт з коронавірусом. Всього захворіли 1188 осіб
Новини
Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин 16:52
Українці зможуть на наступному тижні прилетіти в Київ зі Стокгольма. Названі умови 16:17
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
В Ухані в лікарнях не залишилося пацієнтів з коронавірусом 14:41
Вантажівка. Фото: facebook.com/MNSLVIV
У Львівській області горів військовий вантажівку, є жертви 14:17
більше новин
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України" 10:49
Кабмін призначив в.о. глав Митниці та Податкової 21:36
більше новин
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять 12:50 Інфографіка
За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів 06:17
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла через Саакашвілі 18:48
Захисний костюм для медиків. Фото: patients.org.ua
"Пацієнти" купують костюми з міжнародним стандартом вдвічі дешевше, ніж МОЗ 23:38
більше новин
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok