Под Херсоном взорвался военный грузовик с боеприпасами

Государственное бюро расследований начало расследовать взрыв военного грузового автомобиля с боеприпасами в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини. "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боеприпасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса)", - сказано в нем. По предварительной информации, в четверг около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, загорелся автомобиль КрАЗ под управлением военнослужащего Вооруженных сил. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал. На данный момент следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания. Как сообщали Українськi Новини, ранее в Великоалександровском районе (Херсонская обл.) произошел взрыв емкости на АЗС, в результате инцидента пострадали двое сотрудников станции.