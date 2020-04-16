Под Херсоном взорвался военный грузовик с боеприпасами

Государственное бюро расследований начало расследовать взрыв военного грузового автомобиля с боеприпасами в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боеприпасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса)", - сказано в нем.

По предварительной информации, в четверг около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, загорелся автомобиль КрАЗ под управлением военнослужащего Вооруженных сил.

В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.

Никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

На данный момент следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Великоалександровском районе (Херсонская обл.) произошел взрыв емкости на АЗС, в результате инцидента пострадали двое сотрудников станции.