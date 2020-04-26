подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
26 апреля 2020, воскресенье, 13:40 2484
Европа 2020-04-26T14:42:54+03:00
Українські Новини
Италия открывает для посещения Колизей и Помпеи

Италия открывает для посещения Колизей и Помпеи

Кира Молчанова
Италия, Колизей, Помпеи, коронавирус в Италии, Выход из карантина
Италия. Рим. Фото: pixabay
Италия. Рим. Фото: pixabay

Италия, которая все еще остается в лидерах по количеству больных коронавирусом, возобновляет работу музеев и главных достопримечательностей страны.

Об этом в интервью La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - сообщил он.

Так, работать снова станут Колизей и Помпеи.

С возобновлением работы тестеров и кинозалов могут возникнуть проблемы — там ограниченное пространство, что способствует переносу инфекции.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

Франческини заверил, что в стране готовы поддерживать внутренний туризм и семьи с низким достатком. Им будут давать субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

При этом туристов из других стран пока не ждут и готовы открыть границы только после нормализации эпидемиологической ситуации.

Как сообщали Українські Новини, Албания продлевает чрезвычайное положение в стране из-за прогрессирующей эпидемии коронавируса.

В отличие от нее, Чехия разрешила гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning.

Больше новостей о: Италия Колизей Помпеи коронавирус в Италии Выход из карантина

20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Ит...
​Сотни туристов оказались перед закрытыми дверьми ...
​Австралиец воссоздал Помпеи из конструктора Lego...
Коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек...
Почти 500 случаев за сутки. В Украине уже больше 8,5 тысяч человек заразились COVID-19
Киевский метрополитен сообщил, когда и при каком условии возобновит работу
Новости
"Киевский метрополитен" опроверг информацию о дате открытия метро 15:05
В Ухане в больницах не осталось пациентов с коронавирусом 14:41
Грузовик. Фото: facebook.com/MNSLVIV
Во Львовской области горел военный грузовик, есть жертвы 14:17
Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой и Фискальной служб и дал на подачу документов день 13:51
Италия открывает для посещения Колизей и Помпеи 13:40
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
В апреле выплаты могут получить не все. Пенсионеров предупредили о возможной задержке 05:45
больше новостей
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
больше новостей
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 200 тысяч. Заболевших почти три миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok