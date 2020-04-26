Италия открывает для посещения Колизей и Помпеи

Италия, которая все еще остается в лидерах по количеству больных коронавирусом, возобновляет работу музеев и главных достопримечательностей страны.

Об этом в интервью La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

"В мае, не с 4 [числа], а чуть позже, [будут открыты] те музеи и археологические памятники, которые смогут соответствовать требованиям безопасности", - сообщил он.

Так, работать снова станут Колизей и Помпеи.

С возобновлением работы тестеров и кинозалов могут возникнуть проблемы — там ограниченное пространство, что способствует переносу инфекции.

"Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки", - отметил министр.

Франческини заверил, что в стране готовы поддерживать внутренний туризм и семьи с низким достатком. Им будут давать субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны.

При этом туристов из других стран пока не ждут и готовы открыть границы только после нормализации эпидемиологической ситуации.

Как сообщали Українські Новини, Албания продлевает чрезвычайное положение в стране из-за прогрессирующей эпидемии коронавируса.

В отличие от нее, Чехия разрешила гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Об этом сообщает Prague morning.