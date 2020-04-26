Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї

Італія, яка все ще залишається в лідерах за кількістю хворих на коронавірус, відновлює роботу музеїв та головних визначних пам'яток країни.

Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр культури і туризму Даріо Франческіні.

"У травні, не з 4 [числа], а трохи пізніше, [будуть відкриті] ті музеї та археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", - повідомив він.

Так, працювати знову стануть Колізей і Помпеї.

З відновленням роботи тестерів і кінозалів можуть виникнути проблеми — там обмежений простір, що сприяє перенесенню інфекції.

"Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їх підтримки", - зазначив міністр.

Франческіні запевнив, що в країні готові підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низьким достатком. Їм будуть давати субсидії (до €500 на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.

При цьому туристів з інших країн поки не чекають і готові відкрити кордони тільки після нормалізації епідеміологічної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, Албанія подовжує надзвичайний стан в країні через прогресуючу епідемію коронавірусу.

На відміну від неї, Чехія дозволила громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі. Про це повідомляє Prague morning.