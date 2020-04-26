Зеленский назвал аварию на ЧАЭС бедствием планетарного масштаба

Президент Владимир Зеленский назвал аварию на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая произошла 34 года назад, бедствием планетарного масштаба.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Чернобыльская катастрофа — это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", — написал Зеленский.

Он отметил, что для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования, кроме того, проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы.

"Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий", — написал Зеленский.

Также он подчеркнул, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем остается международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена выплатить единоразовую материальную помощь в размере 300-600 гривен 53 тыс. граждан в годовщину Чернобыльской катастрофы.

Тем временем, когда в Чернобыльской зоне горел лес, огонь подобрался практически под сам саркофаг над рекатором.