Зеленський назвав аварію на ЧАЕС лихом планетарного масштабу

Президент Володимир Зеленський назвав аварію на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), яка сталася 34 роки назад, катастрофою планетарного масштабу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Чорнобильська катастрофа — це без перебільшення лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, але і застереженням на майбутнє. Планета Земля є колискою і домом для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та загальним обов'язком усіх націй світу", — написав Зеленський.

Він зазначив, що для подолання наслідків аварії у той час не вистачало навичок і знань, спеціальної техніки та обладнання, крім того, проблему серйозно ускладнили дії тодішнього керівництва СРСР, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи.

"Глибоку повагу ліквідаторам і добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих", — написав Зеленський.

Також він підкреслив, що запорукою вирішення глобальних проблем сучасності, серед яких і Чорнобильська трагедія, і надалі залишається міжнародна солідарність і злагоджена робота заради кращого майбутнього для нинішнього і прийдешніх поколінь.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір виплатити одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300-600 гривень 53 тис. громадян у річницю Чорнобильської катастрофи.

Тим часом, коли в Чорнобильській зоні горів ліс, вогонь підібрався практично під сам саркофаг над рекатором.