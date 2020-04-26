В Киеве умер еще один пациент с коронавирусом. Всего заболели 1188 человек

Пока в Украине коронавирусом заразились больше 8,5 тыс. человек, количество заболевших COVID-19 в Киеве 25 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек до 1 188, умерших — на 1 человека до 22.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета со ссылкой на слова мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1 188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — цитируются в сообщении слова мэра.

Кличко отметил, что среди заболевших 15 женщин 27-70 лет, 9 мужчин 25-70 лет, 2 девочки 4 и 12 лет и 3 мальчика 4, 10 и 17 лет.

Из всех зарегистрированных случаев заболевания 60 человек выздоровело, 22 человека умерло.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 492 до 8 617, количество умерших от заболевания - на 8 человек до 209.

Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к 3 миллионам человек.