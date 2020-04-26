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26 квітня 2020, неділя, 12:10 37
Суспільство 2020-04-26T12:16:40+03:00
Українські Новини
У Києві помер ще один пацієнт з коронавірусом. Всього захворіли 1188 осіб

У Києві помер ще один пацієнт з коронавірусом. Всього захворіли 1188 осіб

Кира Молчанова
Віталій Кличко, КМДА, Коронавірус, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Поки в Україні коронавірусом заразилися більше 8,5 тис. осіб, кількість хворих COVID-19 у Києві 25 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб до 1 188, померлих — на 1 людину до 22.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради з посиланням на слова мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. 10 з них - медики. Один випадок за минулу добу - на жаль, летальний. Всього в столиці вже 1 188 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — цитуються в повідомленні слова мера.

Кличко зазначив, що серед хворих 15 жінок 27-70 років, 9 чоловіків 25-70 років, 2 дівчинки 4 і 12 років і 3 хлопчика 4, 10 і 17 років.

З усіх зареєстрованих випадків захворювання 60 людей видужали, 22 людини померли.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 492 до 8 617, кількість померлих від захворювання - на 8 чоловік до 209.

Кількість хворих на коронавірус в світі наближається до 3 мільйонів людей.

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