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26 апреля 2020, воскресенье, 11:17 2210
Силовые структуры 2020-04-26T11:51:56+03:00
Українські Новини
Количество заболевших COVID-19 в Вооруженных силах увеличилось до 58

Количество заболевших COVID-19 в Вооруженных силах увеличилось до 58

Кира Молчанова
Военные, ВСУ, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Пока в Украине количество заболевших коронавирусом стало больше 8,5 тысяч, в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 25 апреля, стало на одного заболевшего больше. Всего заражены 58 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 26 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 38 больных острой респираторной болезни COVID-19 (активные больные), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, больной находится в Черновицком военном госпитале в удовлетворительном состоянии.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 368 человек.

Количество личного состава, у которого в ближайшие 3 суток заканчивается изоляция, составляет 35 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский воин.

Министерство обороны присвоило статус участников боевых действий 22 освобожденным из российского плена украинским морякам.

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