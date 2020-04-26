Кількість хворих на COVID-19 у Збройних силах збільшилася до 58

Поки в Україні кількість хворих на коронавірус стала більше 8,5 тисяч, у Збройних силах за минулу добу, 25 квітня, вона збільшилася до 58 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 26 квітня у Збройних Силах України нараховано 38 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 (активні хворі), викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб і є 2 летальні випадки", - сказано в ньому.

За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, хворий знаходиться в Чернівецькому військовому госпіталі в задовільному стані.

На ізоляції (в тому числі на самоізоляції) знаходиться 368 осіб.

Кількість особового складу, у якого в найближчі 3 доби закінчується ізоляція, становить 35 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, протягом 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Поранений один український воїн.

Міністерство оборони присвоїло статус учасників бойових дій 22 звільненим з російського полону українських моряків.