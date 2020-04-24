Освобожденные из российского плена украинские моряки получили статус УБД

Министерство обороны присвоило статус участников боевых действий 22 освобожденным из российского плена украинским морякам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по результатам заседания комиссии по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий, передают Українськi Новини.

"Одним из многих вопросов, которые выносились к рассмотрению комиссией, было предоставление статуса участника боевых действий 22 военнослужащими ВМС, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров, находясь на их борту, выполняли боевую задачу по защите территориальной целостности в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями России в Керченском проливе", - говорится в нем.

Также в сообщении отмечается, что в дальнейшем военнослужащие были захвачены в плен указанными военными формированиями.

В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии военнослужащим ВМС был предоставлен статус участника боевых действий.

25 ноября российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

В то же время российские военные открыли огонь на поражение по украинским катерам. И украинские корабли были захвачены российским спецназом.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.