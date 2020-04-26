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26 апреля 2020, воскресенье, 08:40 307
Политика 2020-04-26T08:47:10+03:00
Українські Новини
Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В ВСУ приняли исчерпывающие меры

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В ВСУ приняли исчерпывающие меры

Кира Молчанова
ВСУ, Донбасс, раненые военнослужащие, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС, Донбасс, война на Донбассе, танк, ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ООС, Донбасс, война на Донбассе, танк, ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

После того, как боевики 8 раз устраивали провокации на фронте, в течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский воин. Об этом сообщает страница операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные подразделения", — отметили в штабе ООС.

Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения ООС неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Лебединским силы ООС зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку н.п. Пески из станкового противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по нашим позициям неподалеку от Водяного применил 82-мм минометы - 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации из 120 мм минометов обстреляли наших военнослужащих возле Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевики из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщали Українські Новини, на сайте Рады появился текст отчета Временной следственной комиссии по взрывам на военных складах боеприпасов в 2014-2018 годах. Там сообщают, что склад в Балаклее подорвали из-под земли.

В ВСУ коронавирусом болен уже 51 воин.

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