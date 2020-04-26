Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В ВСУ приняли исчерпывающие меры

После того, как боевики 8 раз устраивали провокации на фронте, в течение 25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский воин. Об этом сообщает страница операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные подразделения", — отметили в штабе ООС.

Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения ООС неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Лебединским силы ООС зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку н.п. Пески из станкового противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по нашим позициям неподалеку от Водяного применил 82-мм минометы - 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации из 120 мм минометов обстреляли наших военнослужащих возле Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевики из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

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