подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
26 апреля 2020, воскресенье, 11:38 4090
Общество 2020-04-26T11:43:13+03:00
Українські Новини
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины"

"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины"

Кира Молчанова
Соколовский, Коронавирус, защитный костюм, коронавирус в Украине, Медицинские закупки Украины
Врачи. Фото: facebook.com/permalink
Врачи. Фото: facebook.com/permalink

Владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский признался, что его предприятие начало производить костюмы биозащиты для медицинских работников, которые борются с COVID-19, еще до того, как это производство было согласовано МОЗ Украины.

Такое заявление он сделал в пятницу, 24 апреля, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет РБК-Украина.

"У нас были заказаны защитные комбинезоны. Был проведен тендер, который проводило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", уполномочен Минздравом делать закупки. В итоге мы дали предложение, выиграли тендер, подписали контракт и запустили производство. Поставленные были жестокие сроки, поэтому мы, не дождавшись оговоренной в контракте предоплаты, запустили производство. Через несколько дней мы получили известие, что Минздрав не подтвердил данный контракт. Но, тем не менее, мы без 5,5 млн. грн", - оправдался Соколовский.

Бизнесмен добавил, что его компания успела изготовить 23 тыс. костюмов биозащиты с 90 тыс. заказных "Медицинскими закупками Украины".

"Мы должны были сделать 90 тыс. комбинезонов, сделали 23 тыс., остановились и даже эти 23 никто забирать не хочет и мы уже не рады, что на это дело пошли. Никто не сказал: что нужно, какие сроки, в каком качестве нужно, где оно проверятся", - сказал он.

Александр Соколовский обвинил в этой схеме так называемую "фармацевтическую мафию" и заявил, что не собирается отдавать украинские средства Китая, где власть сделала закупку костюмов биозащиты.

"Я думаю, что мы таким образом "наехали" на фармацевтическую мафию, которая увидела, что полтора миллиарда гривен в бюджете, которые тратятся на средства защиты и как их можно отдавать. Мы не отдадим эти деньги Китаю! Они посчитали, что мы залезли на чужую территорию и пошла волна черного пиара", - резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

При этом пик заболеваемостью коронавирусом специалисты обещают на начало мая.

Больше новостей о: Соколовский Коронавирус защитный костюм коронавирус в Украине Медицинские закупки Украины

Почти 500 случаев за сутки. В Украине уже больше 8,5 тысяч человек заразились COVID-19
Киевский метрополитен сообщил, когда и при каком условии возобновит работу
Новости
Зеленский назвал аварию на ЧАЭС бедствием планетарного масштаба 13:06
Россия незаконно удерживает на территории Крыма 120 украинцев, — МИД 12:40
В Киеве умер еще один пациент с коронавирусом. Всего заболели 1188 человек 12:10
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Количество заболевших COVID-19 в Вооруженных силах увеличилось до 58 11:17
больше новостей
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
В апреле выплаты могут получить не все. Пенсионеров предупредили о возможной задержке 05:45
больше новостей
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
больше новостей
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 200 тысяч. Заболевших почти три миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok