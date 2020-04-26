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26 апреля 2020, воскресенье, 10:50 234
Общество 2020-04-26T10:58:22+03:00
Українські Новини
В годовщину катастрофы на ЧАЭС в Чернобыльской зоне продолжаются пожары

В годовщину катастрофы на ЧАЭС в Чернобыльской зоне продолжаются пожары

Кира Молчанова
Пожар, Житомирская область, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Пожар в Житомирской области
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

В день 34-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются пожары, и спасателям приходится тушить отдельные очаги возгорания сухой травы. Также пожары продолжаются в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, в Овручском районе Житомирской области удалось локализовать пожары. В Виступовицком и Словечанском лесничествах тушат очаги пней и древесины, тления травяного настила, лесной подстилки.

В селе Замисловичи Олевского района с 23 апреля продолжают тушить сухую траву, лесную подстилку и древесину.

Утром, 26 апреля, в Чернобыльской зоне тушат пожары на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Пожарные локализуют два очага (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем.

К тушению в Киевской области привлекли 1 050 человек и 250 единиц техники. В Житомирской области к тушению привлекли 764 человека и 113 единиц техники.

В сообщении спасателей подчеркивается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области возник новый пожар на территории Пояскивского лесничества на 200 га.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области ситуация с пожарами контролируемая, отрытого огня нет, на двух участках в зоне ЧАЭС продолжаеся ликвидация огня.

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