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  • Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони
26 квітня 2020, неділя, 08:23 40
Політика 2020-04-26T12:00:03+03:00
Українські Новини
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони

Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони

Кира Молчанова
США, Коронавірус, коронавірус у світі, Коронавірус у США
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

З початку пандемії коронавірусу жертвами хвороби стали вже 203 289 осіб, з них українців — майже 8 млн. Найбільше помирають в США — за станом на ранок 26 квітня там 54 256 летальних випадків. Про це говорять дані, зведені на сайті Worldometers.

Всього в світі коронавірусною інфекцією заразилися майже мільйон осіб — 2 921 439. Померли 203 289 осіб, одужали — 836 978.

У США кількість хворих наближається до мільйона — з початку пандемії в країні виявлено 960 651 випадів зараження. За добу в США зафіксовано 35 419 нових випадків COVID-19, померло 2065 осіб (всього з початку пандемії - 54 256), всього видужала — 118 162.

Більше 100 000 хворих ще в шести країнах:

  • Іспанія - 223 759 випадків, померло 22 902 людини, видужала 95 708;
  • Італія - 195 351 випадок, померло 26 384 людини, видужала 63 120;
  • Франція - 161 488 випадків, померло 22 614 осіб, видужала 44 594;
  • Німеччина - 156 513 випадків, померло 1514 осіб, видужало 109 800;
  • Великобританія - 148 377 випадків, померло 20 319 осіб, дані про видужали відсутні;
  • Туреччина - 107 773 випадку, померло 2706 осіб, видужала 25 582.

Як повідомляли Українські Новини, пік захворюваності коронавірусною інфекцією (COVID-19) в Украні очікується на початку травня.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

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