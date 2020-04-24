Гривна начала падать. Курс НБУ на 27 апреля

В то время, как доллар подорожал, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 апреля, на 15,59 коп. до 27,1486 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 апреля, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 апреля на 3,99 коп. до 27,3882 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,56 коп. до 26,9791 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 апреля, повысился на 6 копеек и составляет 3,12 гривен за 10 рублей.