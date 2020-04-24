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24 апреля 2020, пятница, 13:28 32
Экономика 2020-04-24T13:29:16+03:00
Українські Новини
Гривна начала падать. Курс НБУ на 27 апреля

Гривна начала падать. Курс НБУ на 27 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар подорожал, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 апреля, на 15,59 коп. до 27,1486 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 апреля, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 апреля на 3,99 коп. до 27,3882 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,56 коп. до 26,9791 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 23 апреля, повысился на 6 копеек и составляет 3,12 гривен за 10 рублей.

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