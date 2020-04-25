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25 апреля 2020, суббота, 10:20 27
Экономика 2020-04-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна подешевела. Официальный курс нацвалюты за неделю

Гривна подешевела. Официальный курс нацвалюты за неделю

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Официальный курс, курс гривны к доллару
Курс гривны.
Курс гривны.

В то время, как гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%, официальный курс гривны с 21 по 27 апреля понизился на 7 копеек. 

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

21 апреля 22 апреля 23 апреля 24-26 апреля 27 апреля
27,0774 27,0815 27,0536 27,0137 27,1441

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 27 апреля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 17,3044
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,9812
975 BGN 1 болгарский лев 14,9885
933 BYN 1 белорусский рубль 11,0499
410 KRW 100 вона 2,1970
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5021
208 DKK 1 датская крона 3,9329
840 USD 1 доллар США 27,1441
978 EUR 1 Евро 29,3306
818 EGP 1 египетский фунт 1,7192
392 JPY 10 иена 2,5228
985 PLN 1 злотый 6,4785
356 INR 10 индийская рупия 3,5502
124 CAD 1 канадский доллар 19,3196
191 HRK 1 куна 3,8832
484 MXN 1 мексиканский песо 1,0942
498 MDL 1 молдавский лей 1,4847
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7153
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,2960
578 NOK 1 норвежская крона 2,5521
710 ZAR 1 ренд 1,4290
643 RUB 10 российский рубль 3,6421
946 RON 1 румынский лей 6,0577
360 IDR 1000 рупия 1,7602
682 SAR 1 саудовский риял 7,2178
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,0485
960 XDR 1 СПЗ 36,9379
398 KZT 100 тенге 6,2917
949 TRY 1 турецкая лира 3,8928
348 HUF 100 форинт 8,2578
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,5121
203 CZK 1 чешская крона 1,0738
752 SEK 1 шведская крона 2,6953
756 CHF 1 швейцарский франк 27,8601
156 CNY 1 юань женьминьби 3,8345

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк уменьшил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 50 млн долларов до 20 млн долларов в день.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 апреля, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.

В пятницу курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 23 апреля на 3,99 коп. до 27,3882 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,56 коп. до 26,9791 UAH/USD.

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