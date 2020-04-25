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25 апреля 2020, суббота, 16:47 632 Инфографика
Общество 2020-04-25T17:15:48+03:00
Українські Новини
Выход из карантина. Что разрешат на третьем этапе

Выход из карантина. Что разрешат на третьем этапе

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, коронавирус в Украине, Выход из карантина, Третий этап
коронавирус. фото: freepik
коронавирус. фото: freepik

Согласно плану премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина, на третьем этапе могут открыть метрополитен (спец. перевозки) и междугороднее транспортное сообщение в пределах области. Українські Новини расскажут, какие ограничения снимут и когда начнется третий этап.

Согласно представленному Кабмином 5-этапному плану выхода из карантина, третий этап будет введен, если на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз превышает количество новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%.

Где снимут ограничения

    • Спортивные и детские площадки;
    • Учебные заведения (отдельные);
    • Метрополитен (спец. перевозки);
    • Междугороднее транспортное сообщение в пределах области;
    • ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок);
    • Театры и кинотеатры;
    • Заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха;
    • Заведения общественного питания с посетителями.

Выход из карантина. Инфографика: КабминВыход из карантина. Инфографика: Кабмин



Ранее Українські Новини писали, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат.

Тем временем в Украине уже более 8 тыс. заболевших коронавирусом. 

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