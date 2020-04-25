Выход из карантина. Что разрешат на третьем этапе

Согласно плану премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина, на третьем этапе могут открыть метрополитен (спец. перевозки) и междугороднее транспортное сообщение в пределах области. Українські Новини расскажут, какие ограничения снимут и когда начнется третий этап. Согласно представленному Кабмином 5-этапному плану выхода из карантина, третий этап будет введен, если на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз превышает количество новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%. Где снимут ограничения Спортивные и детские площадки; Учебные заведения (отдельные); Метрополитен (спец. перевозки); Междугороднее транспортное сообщение в пределах области; ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок); Театры и кинотеатры; Заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха; Заведения общественного питания с посетителями. Выход из карантина. Инфографика: Кабмин Ранее Українські Новини писали, когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат.Тем временем в Украине уже более 8 тыс. заболевших коронавирусом.