Вихід з карантину. Що дозволять на третьому етапі

Згідно з планом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину, на третьому етапі можуть відкрити метрополітен (спец. перевезення) і міжміське транспортне сполучення у межах області. Українські Новини розкажуть, які знімуть обмеження і коли почнеться третій етап.

Згідно з поданим Кабміном 5-этапним планом виходу з карантину, третій етап буде введено, якщо протягом 10 днів підряд кількість осіб, які одужали, у два чи більше разів перевищує кількість нових випадків захворювання, а заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з коронавірусом менше, ніж на 10%.



Зокрема, на третьому етапі планується зняти обмеження з окремих навчальних закладів, метрополітену (спец перевезення), дитячих і спортивних майданчиків, міжміського транспортного сполучення, ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків), театрів і кінотеатрів, закладів громадського харчування з відвідувачами, баз відпочинку.

Вихід з карантину. Інфографіка: Кабмін

Раніше Українські Новини писали, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля щодо виходу з карантину і що дозволять.



Тим часом в Україні вже понад 8 тис. хворих на коронавірус.