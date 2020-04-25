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25 квітня 2020, субота, 16:50 18 Інфографіка
Суспільство 2020-04-25T18:00:02+03:00
Українські Новини
Вихід з карантину. Що дозволять на третьому етапі

Вихід з карантину. Що дозволять на третьому етапі

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Вихід з карантину
коронавірус. фото: freepik
коронавірус. фото: freepik

Згідно з планом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину, на третьому етапі можуть відкрити метрополітен (спец. перевезення) і міжміське транспортне сполучення у межах області. Українські Новини розкажуть, які знімуть обмеження і коли почнеться третій етап.

Згідно з поданим Кабміном 5-этапним планом виходу з карантину, третій етап буде введено, якщо протягом 10 днів підряд кількість осіб, які одужали, у два чи більше разів перевищує кількість нових випадків захворювання, а заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з коронавірусом менше, ніж на 10%.

Зокрема, на третьому етапі планується зняти обмеження з окремих навчальних закладів, метрополітену (спец перевезення), дитячих і спортивних майданчиків, міжміського транспортного сполучення, ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків), театрів і кінотеатрів, закладів громадського харчування з відвідувачами, баз відпочинку.

Вихід з карантину. Інфографіка: КабмінВихід з карантину. Інфографіка: Кабмін

Раніше Українські Новини писали, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля щодо виходу з карантину і що дозволять.

Тим часом в Україні вже понад 8 тис. хворих на коронавірус.

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