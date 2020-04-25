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25 апреля 2020, суббота, 14:44 12
Силовые структуры 2020-04-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах уже 57 больных коронавирусом, — Минобороны

В Вооруженных силах уже 57 больных коронавирусом, — Минобороны

Валерия Драгомирова
ВСУ, Минобороны, Коронавирус в армии
Военный. Фото: Минобороны
Военный. Фото: Минобороны

И пока в Украине уже более 8 тыс. заболевших Covid-19, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 24 апреля, увеличилось на 6 до 57 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 57 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 328 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 33 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

4 больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих, Надвирнянская центральная больница - 1 работник ВС Украины), 2 военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область - 1 и Ивано-Франковская область - 1).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, один работник Вооруженных сил находится в состоянии средней тяжести.

Все больные получают необходимое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в армии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Кроме того, в Украине за сутки провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. 

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