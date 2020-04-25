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25 квітня 2020, субота, 14:48 10
Силові структури 2020-04-25T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Збройних силах вже 57 хворих на коронавірус, — Міноборони

У Збройних силах вже 57 хворих на коронавірус, — Міноборони

Валерия Драгомирова
ВСУ, Міноборони, Коронавірус в армії
Військовий. Фото: Міноборони
Військовий. Фото: Міноборони

І поки в Україні вже понад 8 тис. хворих на Covid-19, кількість хворих на коронавірус у Збройних силах за минулу добу, 24 квітня, збільшилася на 6 до 57 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 07:00 25 квітня в Збройних Силах України  57 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб, сталося 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 328 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 33 людини.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

4 хворих перебувають в установах охорони здоров'я (ВМКЦ Центрального регіону Вінниця - 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь - 2 військовослужбовців, Надвірнянська центральна лікарня - 1 працівник ЗС України), 2 військовослужбовців лікуються вдома під наглядом медичної служби (Львівська область - 1 та Івано-Франківська область - 1).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, один працівник Збройних сил у стані середньої тяжкості. Всі хворі отримують необхідне лікування.

Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня в армії зафіксована перша смерть від коронавірусу.

Крім того, в Україні за добу провели майже 6 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

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