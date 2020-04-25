За сутки провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Госпитализированы 138 больных

24 апреля было проведено 5 825 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), были госпитализированы 138 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки осуществлено 5 825 исследований методом ПЦР. Это новый рекорд. Из них больных с пневмонией - 967 лиц", - сказал он. При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 24 апреля поступило 1 451 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 23 969 сообщений). "Было госпитализировано 138 лиц", - сказал он. Среди 478 человек, у которых 24 апреля подтверждена коронавирусная инфекция, 42 ребенка и 116 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 545 детей и 1 574 медработника. Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.