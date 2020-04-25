Херсонская область закрывает три населенных пункта из-за новых случаев коронавируса

Херсонская область закрывает три населенных пункта на карантин из-за увеличения количества случаев коронавирусной инфекции, которую зафиксировали в области еще в конце марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.



"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин. Это город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района", - сказано в нем.



Отмечается, что в указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.



Начиная с 13:00 25 апреля и до 06:00 27 апреля город Алешки, села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.



В городе Алешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2.



Полиция Херсонской области просит с пониманием отнестись к необходимым временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности.



Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.



Как сообщали Українськi Новини, в Украине уже более 8 тыс. заболевших коронавирусом.

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