Херсонська область закриває три населених пункти через нові випадки коронавірусу

Херсонська область закриває три населених пункти на карантин через збільшення кількості випадків коронавірусної інфекції, яку зафіксували в області ще наприкінці березня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області, передають Українські Новини.



"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин. Це місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району", - сказано в ньому.



Відзначається, що в зазначених населених пунктах зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус, тому днями проводитимуться тимчасові обмеження і додаткові дезінфікуючі заходи щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби.



Починаючи з 13:00 25 квітня і до 06:00 27 квітня місто Олешки, села Малі Копані та Ліві Солонці будуть закриті на в'їзд-виїзд.



У місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, в Малих Копанях - 2, в Лівих Солонцях - 2. Поліція Херсонської області просить з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і не наражати себе та інших на небезпеку.



Правоохоронці будуть контролювати дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже понад 8 тис. хворих на коронавірус.

Крім того, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять.