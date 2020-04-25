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25 квітня 2020, субота, 14:24 7
Суспільство 2020-04-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
Херсонська область закриває три населених пункти через нові випадки коронавірусу

Херсонська область закриває три населених пункти через нові випадки коронавірусу

Валерия Драгомирова
Карантин, Херсонська область, Коронавірус, Олешки, Малі Копані, Ліві Солонці
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Херсонська область закриває три населених пункти на карантин через збільшення кількості випадків коронавірусної інфекції, яку зафіксували в області ще наприкінці березня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області, передають Українські Новини.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин. Це місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району", - сказано в ньому.

Відзначається, що в зазначених населених пунктах зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус, тому днями проводитимуться тимчасові обмеження і додаткові дезінфікуючі заходи щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби.

Починаючи з 13:00 25 квітня і до 06:00 27 квітня місто Олешки, села Малі Копані та Ліві Солонці будуть закриті на в'їзд-виїзд.

У місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, в Малих Копанях - 2, в Лівих Солонцях - 2. Поліція Херсонської області просить з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і не наражати себе та інших на небезпеку.

Правоохоронці будуть контролювати дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже понад 8 тис. хворих на коронавірус.

Крім того, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять.

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