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25 апреля 2020, суббота, 13:24 240
Силовые структуры 2020-04-25T13:25:06+03:00
Українські Новини
Идти на кладбища в поминальные дни запрещено, – полиция

Идти на кладбища в поминальные дни запрещено, – полиция

Надежда Комендантова
Проводы, Нацполиция, поминальные дни, гробки-2020
Нацполиция охраняет кладбища на Поминальные дни.
Нацполиция охраняет кладбища на Поминальные дни.

В то время, как поминальные дни, которые обычно проходят на следующие выходные после Пасхи, в Украине перенесли на 6 июня, Троицкую поминальную субботу, 22 тысячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины", - сказано в нем.

В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей.

МВД призывает граждан соблюсти временные ограничения и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.

Как сообщали Українськi Новини,  Минздрав рекомендует закрыть кладбища для посещения из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня.

С 18 апреля в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом, а Киевской областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила посещение кладбищ с пятницы, 17 апреля.

 

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