НБУ решил сократить в 2,5 раза интервенции по скупке валюты в день

Национальный банк уменьшил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 50 млн долларов до 20 млн долларов в день, в то время как гривна снова укрепилась на межбанке после того, как упала в начале апреля. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"До конца третьего квартала 2020 Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации в 20 млн долларов в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, действовал с конца 2019 года, составил 50 млн долларов в день", – говорится в нем.

Пересмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность.

Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан.

В апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка превышает спрос.

Это позволяет Национальному банку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни.

Индикативный объем покупки валюты в 20 млн долларов не является препятствием для рыночного курсообразования, ведь составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке.

В то же время при необходимости Национальный банк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.

Как сообщали Українські Новини, в начале апреля НБУ купил на межбанке рекордные 150 млн долларов.