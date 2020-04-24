НБУ решил сократить в 2,5 раза интервенции по скупке валюты в день

Национальный банк уменьшил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 50 млн долларов до 20 млн долларов в день, в то время как гривна снова укрепилась на межбанке после того, как упала в начале апреля. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. "До конца третьего квартала 2020 Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации в 20 млн долларов в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, действовал с конца 2019 года, составил 50 млн долларов в день", – говорится в нем. Пересмотр количественного индикатора связан с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность. Впрочем, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан. В апреле предложение валюты как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка превышает спрос. Это позволяет Национальному банку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы за счет покупки избыточных объемов предложения валюты в отдельные дни. Индикативный объем покупки валюты в 20 млн долларов не является препятствием для рыночного курсообразования, ведь составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанковском валютном рынке. В то же время при необходимости Национальный банк также будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение. Как сообщали Українські Новини, в начале апреля НБУ купил на межбанке рекордные 150 млн долларов.