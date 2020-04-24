У Тельцов возможны конфликты, а у Раков будет хороший день — астрологический прогноз Павла Глобы на 25 апреля

После активной пятницы многие знаки зодиака могут столкнуться с апатией и упадком сил. Астролог советует в этот день уделить время менее энергозатратным делам, например чтению, и хорошенько отдохнуть и восстановить силы. а подробными советами на субботу, 24 апреля, поделился Павел Глоба.

Овен

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, Овнам следует постараться развить уверенность в себе. Если у представителей этого знака нет на это вдохновения и они чувствуют упадок сил, то им полезно будет взяться за мотивационную книгу. Звезды уверяют, что пока Овны не избавяться от сомнений, они не смогут уверенно двигаться к своей цели.

Телец

Тельцам в субботу стоит с особой тщательностью укрощать злость и скупость. В противном случае представители этого знака рискуют потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь и нарвутся на конфикты с близкими.

Близнецы

Если Близнецы почувствуют, что настроение не задалось с самого утра, то им следует постараться ограничить свои контакты на день. Звезды советуют заняться рутинными делами, желательно физическими. Такое перенаправление энергии сможет разрядить обстановку и улучшить эмоциональное состояние представителей этого знака.

Рак

Этот день сильно удивит Раков , ведь с ними случатся вещи, которых представители этого знака совсем не ожидали. Звезды советуют не забывать быть искренними и щедрыми. Тогда проявленная доброта принесет необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Лев

Звезды советуют Львам обратить свою энергию в мирное и позитивное русло. Это поспособствует тому, что пятница пройдет хорошо. В этот день Львов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс хоть бы что, а это конечно может иметь не самые лучшие последствия.

Дева

У Дев будет неудачный день для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара, звезды советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Весы

В пятницу Весам стоит навести порядок в своем доме. Очистка пространства положительно повлияет на самочувствие представителей этого знака и позволит заодно навести порядок и в голове.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не забывать, что дисциплина приносит пользу, пока не переходит грань дозволенного. Представителям этого знака следует присмотреться и проанализировать ситуацию. Если Скорпионы увядят, что порой впадают в крайности, то сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Стрелец

У Стрельцов в субботу возникнут некоторые недоразумения с руководством. Вечером звезды советуют представителям этого знака хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Козерог

Высокие шансы, что в субботу перед Козерогами вынырнет мощная проблема, которая волновала их уже давно. Звезды советуют избегать высокомерия и импульсивности, ведь с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

Водолей

В этот день под угрозой могут оказаться отношения с любимым человеком. Вероятные, разговоры о расставании. Звезды советуют Водолеям набраться сил и терпения и довести начатое дело до конца.

Рыбы

Рыбам следует начать день с чтения: полезная книга или информативная статья станет идеальным стартом. Зввезды советуют выбрать что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации. Также у представителей этого знака есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит их жизнь.

Как сообщали Украяїнські Новини, циклон в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины дожди.

Ранее сообщалось о том, что по лунному календарю можно делать в огороде перед майскими праздниками.