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  • Овнов ждет успех, а Львам следует отложить все дела и планы — гороскоп от Павла Глобы на 24 апреля
23 апреля 2020, четверг, 21:19 12 Инфографика
Lifestyle 2020-04-23T21:19:02+03:00
Українські Новини
Овнов ждет успех, а Львам следует отложить все дела и планы — гороскоп от Павла Глобы на 24 апреля

Овнов ждет успех, а Львам следует отложить все дела и планы — гороскоп от Павла Глобы на 24 апреля

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, Знаки зодиака, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на пятиницу
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Активная неделеля продолжается у многих знаков зодиака. Для того, чтобы добиться успеха во многих делах, в этот день следует проявлять инициативу и активность. А вечером удастся отдохнуть и восстаноть силы. Подробнее о том, на что следует обратить внимание всем знакам зодиака в пятницу, 24 апреля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Этот день принесет Овнам успех. Их жизненный тонус и энергетика будут почти на максимуме, а все задуманное представителями этого знака исполнится практически без усилий.

Телец

В середине пятницы одиноких Тельцов ждут приятные изменения в личной жизни. День будет благополучным, наполненным эмоциями и приятными событиями.

Близнецы

В пятницу Близнецов ждут неожиданные расходы и необоснованная ревность, которая впоследствии пройдет. Здоровье представителей этого знака улучшится, однако в дальнейшем звезды советуют быть осторожнее.

Рак

Раки в пятницу могут быть инертными, пассивными и упрямыми. Звезды советуют забыть о всплеске любой активности и попробовать набраться сил на последующие дни.

Лев

Звезды советуют Львам отложить все дела и планы. В пятницу представителям этого знака рекомендуется ничего планировать. Лучше приготовьте вкусный обед или ужин для родных и уделите им достаточно внимания.

Дева

В пятницу Девам следует быстро анализировать ситуацию и быть внимательными к любым своим шагам. Вероятно, кто-то из руководства коварно ждет, когда представители этого знака отклонятся от своих задач.

Весы

Девиз Весов на этот день – работать быстро и качественно. Таким образом представители этого знака смогут настроиться на правильный рабочий лад и доказать себе, что они можете больше.

Скорпион

Скорпионам захочется целый день лежать на диване и смотреть любимые фильмы. Если организм требует отдыха, не пытайтесь ставить себе множество задач. Сведите их к минимуму.

Стрелец

В пятницу Стрельцов ждут выгодные предложения, над выбором которых придется хорошенько подумать. Возможно, именно от этого зависит то, о чем представители этого знака так сильно мечтают.

Козерог

В пятницу к мудрости Козерогов добавятся несвойственные им напористость и уверенность. Зезды советуют правильно использовать все эти качества, чтобы добиться успеха.

Водолей

Этот день принесет Водолеям много возможностей и знакомств. Представителями этого знака заинтересуется противоположный пол и Водолеи совсем не будут против.

Рыбы

Рыбы в пятницу начнут осознавать все глобальные изменения в их жизни. Звезды соетуют не отклоняться от того, что задумали, и тогда у представителей этого знака все непременно получится.

Как сообщали Українські Новини, в Украину приближается атмосферный фронт, который приведет к понижению температуры на 2-6 градусов от климатической нормы.

Также 23 апреля отмечают День психолога. В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом

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