Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов

Бывший министр экономики Василий Цушко, который претендует на пост заместителя министра финансов Сергея Марченко, назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на данную должность.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Провокация", - прокомментировал Цушко, добавив к ответу в переписке веселый смайлик.

Таким образом он дал понять, что это шутка.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Цушко с 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность министра внутренних дел. С марта 2010 по декабрь 2010 занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова. С декабря 2010 до марта 2014 занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Тем временем стало известно, что Цушко претендует на должность заместителя министра финансов.