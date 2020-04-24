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24 квітня 2020, пʼятниця, 18:19 7
Політика 2020-04-24T18:39:36+03:00
Українські Новини
Саакашвілі сподівався, що за його кандидатуру на віце-прем'єра проголосують сьогодні

Саакашвілі сподівався, що за його кандидатуру на віце-прем'єра проголосують сьогодні

Ярина Вацяк
Кабмін, Міхеіл Саакашвілі, кадрові зміни, віце-прем'єр, віце-прем'єра-міністра з реформ
Міхеїл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Міхеїл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі розраховує на голосування за його кандидатуру на посаду віце-прем'єр-міністра реформ у четвер, 30 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звичайно, були надії, що сьогодні відбудеться голосування за мою кандидатуру на посаду віце-прем'єр-міністра, але я залишаюся впевненим у підтримці президента Зеленського і більшості депутатів з "Слуги народу" та інших фракцій, тому будемо готуватися до голосування в четвер", - написав він.

Саакашвілі наголосив, що готовий допомагати, консультувати і долучатися до всіх спроб реформувати "збанкрутілу стару систему", яка панує в Україні.

Скріншот поста СаакашвіліСкріншот поста Саакашвілі

Як повідомляли Українські Новини, Грузія має намір відкликати свого посла в Україні в разі, якщо колишній грузинський президент Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром Кабінету Міністрів України.

При цьому Міністерство закордонних справ (МЗС) поки не отримувало офіційного попередження Грузії про відкликання посла в Україні у разі, якщо колишній грузинський президент Міхеїл Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром, і розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства.

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