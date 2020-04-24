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  • В Киеве запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением самоизоляции
24 апреля 2020, пятница, 17:59 1198
Политика 2020-04-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением самоизоляции

В Киеве запустили Telegram-бот для контроля за соблюдением самоизоляции

Ярина Вацяк
КГГА, Коронавирус, Covid-19, самоизоляция, коронавирус в Киеве, Telegram-бот
Самоизоляция. Фото: Pixabay
Самоизоляция. Фото: Pixabay

Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 Киевской городской государственной администрации (КГГА) запустил Telegram-бот для дистанционного контроля за соблюдением киевлянами режима самоизоляции в то время, как в Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 1122 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в места их жительства. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что такие сообщения будут приходить несколько раз в день.

В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему отправляют уполномоченных лиц.

В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции будет составляться протокол об административном правонарушении и налагаться штраф в размере 17 тыс. гривен.

Отмечается, что Telegram-бот легко установить на телефон и легко удалить после завершения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зафиксировано 7,6 тыс. случаев коронавируса. Погибли 193 человека.

Тем временем, коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек.

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