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  • У Києві запустили Telegram-бот для контролю за дотриманням самоізоляції
24 квітня 2020, пʼятниця, 17:59 8
Політика 2020-04-24T18:07:27+03:00
Українські Новини
У Києві запустили Telegram-бот для контролю за дотриманням самоізоляції

У Києві запустили Telegram-бот для контролю за дотриманням самоізоляції

Ярина Вацяк
КМДА, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, Telegram-бот
Самоізоляція. Фото: Pixabay
Самоізоляція. Фото: Pixabay

В той час, як у Києві кількість випадків коронавіруса збільшилася до 1122 осіб, моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19 Київської міської державної адміністрації (КМДА) запустив Telegram-бот для дистанційного контролю за дотриманням киянами режиму самоізоляції. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Самоізольовані мають дотримуватися обраного режиму. Однак навряд чи комусь цікаві регулярні візити перевіряльників у місця їх проживання. Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який перебуває на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне перебування опитуваного", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що такі повідомлення будуть приходити кілька разів на день.

У разі, якщо опитуваний перебуває поза зоною самоізоляції (різниця в даних геолокації 100 метрів) або ігнорує повідомлення - до нього відправляють уповноважених осіб.

У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції буде складатися протокол про адміністративне правопорушення та накладено штраф у сумі 17 тис. гривень.

Наголошується, що Telegram-бот легко встановити на телефон і легко видалити після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксовано 7,6 тис. випадків коронавірусу. Загинули 193 людини.

Тим часом, коронавірус у світі зафіксували у 2,7 млн осіб.

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