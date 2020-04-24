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24 апреля 2020, пятница, 09:26 359 Карта
Общество 2020-04-24T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине зафиксировано 7,6 тыс. случаев коронавируса. Погибли 193 человека

В Украине зафиксировано 7,6 тыс. случаев коронавируса. Погибли 193 человека

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине за сутки количество случаев коронавируса, которым в мире заразились 2,7 млн человек, увеличилось на 477 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 370 случаев;
  • Волынская область - 203 случая;
  • Днепропетровская область - 195 случаев;
  • Донецкая область - 24 случая;
  • Житомирская область - 309 случаев;
  • Закарпатская область - 260 случаев;
  • Запорожская область - 163 случая;
  • Ивано-Франковская область - 684 случая;
  • Кировоградская область - 283 случая;
  • г. Киев - 1122 случая;
  • Киевская область - 505 случаев;
  • Львовская область - 298 случаев;
  • Луганская область - 27 случаев;
  • Николаевская область - 103 случая;
  • Одесская область - 169 случаев;
  • Полтавская область - 161 случай;
  • Ровенская область - 437 случаев;
  • Сумская область - 90 случаев;
  • Тернопольская область - 532 случая;
  • Харьковская область - 118 случаев;
  • Херсонская область - 77 случаев;
  • Хмельницкая область - 65 случаев;
  • Черновицкая область - 1199 случаев;
  • Черкасская область - 234 случая;
  • Черниговская область - 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Количество общих случаев коронавирусаКоличество общих случаев коронавируса

Количество новых случаев коронавирусаКоличество новых случаев коронавируса

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 17 дней.

Также поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом. 

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