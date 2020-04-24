В Украине зафиксировано 7,6 тыс. случаев коронавируса. Погибли 193 человека

В Украине за сутки количество случаев коронавируса, которым в мире заразились 2,7 млн человек, увеличилось на 477 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 370 случаев; Волынская область - 203 случая; Днепропетровская область - 195 случаев; Донецкая область - 24 случая; Житомирская область - 309 случаев; Закарпатская область - 260 случаев; Запорожская область - 163 случая; Ивано-Франковская область - 684 случая; Кировоградская область - 283 случая; г. Киев - 1122 случая; Киевская область - 505 случаев; Львовская область - 298 случаев; Луганская область - 27 случаев; Николаевская область - 103 случая; Одесская область - 169 случаев; Полтавская область - 161 случай; Ровенская область - 437 случаев; Сумская область - 90 случаев; Тернопольская область - 532 случая; Харьковская область - 118 случаев; Херсонская область - 77 случаев; Хмельницкая область - 65 случаев; Черновицкая область - 1199 случаев; Черкасская область - 234 случая; Черниговская область - 19 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Количество общих случаев коронавируса Количество новых случаев коронавируса Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 17 дней. Также поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом.