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24 апреля 2020, пятница, 17:00 126
Медицина 2020-04-24T17:00:19+03:00
Українські Новини
Вирусолог допускает резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после отмены карантина

Вирусолог допускает резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после отмены карантина

Надежда Комендантова
Карантин, Вирусолог, Коронавирус, Вспышка коронавируса, отмена карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как продление карантина, который продлили до 11 мая, не предусматривает послаблений в виде открытия музеев и библиотек, старший научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Виктор Мариевский допускает возможность резкого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией после отмены карантинных мер.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Всплеска (коронавируса) стоит ожидать при отмене карантина, учитывая то, что когда-нибудь его придется отменить", - сказал он

Мариевский отметил, что велика вероятность повторного заражения переболевших коронавирусом, которое, по его словам, уже доказано.

По его наблюдениям, даже во время действия карантинных мер многие люди не придерживаются их, а также неправильно носят маски, что способствует распространению вируса.

Кроме того, причиной распространения  заболевания может стать сохранность на протяжении нескольких дней жизнеспособности вируса в фекалиях, что также было доказано.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер.

В частности, Министерство здравоохранение предложило разрешить прогулки в парках с ограничением количества лиц, которые их совершают, и с регламентацией использования средств индивидуальной защиты, а также открыть для посетителей музеи и библиотеки с условием соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и проведения скрининга температуры.

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