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24 квітня 2020, пʼятниця, 15:36 5
Фінанси 2020-04-24T15:43:41+03:00
Українські Новини
НБУ вирішив скоротити у 2,5 раза інтервенції з купівлі валюти на день

НБУ вирішив скоротити у 2,5 раза інтервенції з купівлі валюти на день

Варвара Горобець
НБУ, Валюта, Міжбанк, купівля валюти
Валюта
Валюта

Національний банк зменшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 50 млн до 20 млн доларів на день, тоді як гривня знову зміцнилася на міжбанку після того, як впала на початку квітня. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"До кінця третього кварталу 2020 Національний банк має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації 20 млн доларів на день для нарощування міжнародних резервів. Попередній індикатор, що діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн доларів на день", – йдеться в ньому.

Перегляд кількісного індикатора пов'язаний із зменшенням обсягу клієнтських операцій на міжбанківському валютному ринку України внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на торгівлю і інвестиційну активність.

Втім, загальний обсяг продажу валюти підприємствами-експортерами залишається достатнім для задоволення попиту як з боку бізнесу, так і громадян.

У квітні пропозиція валюти як на безготівковому, так і на готівковому сегментах ринку перевищує попит.

Це дає змогу Національному банку, користуючись сприятливою ситуацією, поповнювати міжнародні резерви за рахунок купівлі надлишкових обсягів пропозиції валюти в окремі дні.

Індикативний обсяг купівлі валюти в 20 млн доларів не є перешкодою для ринкового курсоутворення, адже становить менш як 5% від середньоденного обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку.

Водночас за необхідності Національний банк також буде проводити інтервенції з продажу валюти в ті дні, коли попит на валюту буде перевищувати пропозицію.

Як повідомляли Українські Новини, на початку квітня НБУ купив на міжбанку рекордні 150 млн доларів.

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