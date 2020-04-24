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24 апреля 2020, пятница, 15:26 1077
Общество 2020-04-24T15:26:15+03:00
Українські Новини
Полиция назвала версию пожара в Свято-Успенском мужском монастыре

Полиция назвала версию пожара в Свято-Успенском мужском монастыре

Ольга Фандорина
Пожар, Монастырь, Пожар в церкви, пожар в Одесской области

В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства пожара в православном монастыре, уже есть несколько версий. Об сообщает пресс-служба полиции.

Одна из версий инцидента - поджог.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Так и представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает Odessa.online.  

По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.

По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Так и в Вербное воскресенье в Ровенской области случился пожар в мужском монастыре.

Также из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное дело, также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне. 

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