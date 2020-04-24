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24 апреля 2020, пятница, 12:59 1191
Происшествия 2020-04-24T12:59:01+03:00
Українські Новини
В Одесской епархии рассказали подробности поджога Свято-Успенского монастыря

В Одесской епархии рассказали подробности поджога Свято-Успенского монастыря

Сергей Паламаренко
Одесса, Пожар, Религия, Поджог, Монастырь
В Одессе подожгли монастырь. Фото:Facebook
В Одессе подожгли монастырь. Фото:Facebook

Пожар, который произошел в ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре возник в результате поджога. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской епархии.

"В ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре произошёл крупный пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог. Сгорело хозяйственное помещение площадью 1500 кв. м. Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Насельники монастыря, заметив ещё одно возгорание оперативно вызвали пожарную охрану и через семь минут прибыли первые расчеты спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Так же на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС.

"По состоянию на 04:00 утра пожар был локализован и началась проливка сгоревших конструкций.Жертв и пострадавших от пожара нет,но в процессе ликвидации пожара,помогая сотрудникам ГСЧС сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир(Якименко), которого с места проишествия госпитализировала скорая помощь. На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог", - сообщают в епархии.

Киевская городская государственная администрация закрыть Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь на карантин из-за 12 случаев заболевания коронавирусом после того, как зафиксировали третью смерть в Киево-Печерской Лавре. Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

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