В Вербное воскресенье в Ровенской области случился пожар в мужском монастыре

Утром 12 апреля в Вербное воскресенье загорелась хозяйственная постройка Свято-Успенского мужского монастыря в селе Липки Гощанского района в Ривненской области. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.

Отмечается, что огонь охватил три хозяйственные постройки монастыря. В общем площадь пожара составила около 400 м. Кв., Ее тушили 40 спасателей на пяти машинах.

Огнем было охвачено хозяйственное здание, состоящую из нескольких секций. Пять двухсотлитровых емкостей с горючим взорвались еще до приезда пожарных. Спасатели должны были срочно ликвидировать угрозу уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами.

С гаражей отогнали два трактора и грузовик, а с одного из горящих зданий вынесли три газовых баллона, которые от высокой температуры могли бы также взорваться.

Из-за сухой ветреной погоды и задымленность, бойцам ГСЧС было чрезвычайно сложно работать. В 11:50 пожар удалось локализовать, а в 14:45 она была полностью ликвидирована. Жертв и пострадавших нет. Само здание монастыря огнем не повреждено. Огонь уничтожил хозяйственное здание и вещи хозяйственного обихода. К тушению были привлечены 5 пожарных автоцистерн и 42 человека личного состава спасателей. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Спасатели тушат пожар в монастыре. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Спасатели тушат пожар в монастыре. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

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