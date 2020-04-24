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24 апреля 2020, пятница, 14:57 72
Общество 2020-04-24T15:45:03+03:00
Українські Новини
В Александровской больнице заканчиваются места для пациентов с коронавирусом

В Александровской больнице заканчиваются места для пациентов с коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Александровская больница, коронавирус в Киеве, лечение коронавируса
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

Инфекционное отделение Александровской клинической больницы в Киеве почти заполнено, больница подготовила еще один корпус на 100 коек, в то время, как в Киеве уже 1 122 зараженных кронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено, потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирусом. Это приблизительно еще до 100 коек", - сказал Кличко.

Он поблагодарил меценатов, которые на днях передали Александровской больнице герметическую капсулу с кислородной маской и встроенными рукавицами, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным и перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпуса больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности.

Мэр также отметил, что в Киеве сегодня определены 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирусом, в целом на более чем 1 700 коек.

При необходимости город может развернуть еще до 7 тыс. коек.

Кличко также отметил, что на данный момент в медицинских учреждениях столицы, где принимают больных коронавирусом, уже есть 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко ранее написала на своей странице в социальной сети Facebook, что места в инфекционных отделениях больницы заканчиваются, в частности по состоянию на 22 апреля в инфекционных отделениях больницы находится 88 пациентов, из них 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 с пневмонией, 6 - в реанимации.

В марте Александровская больница перепрофилировала ЛОР-отделение, рассчитанное на 60 коек, под прием инфекционных пациентов.

Как сообщали Українські Новини, лечение одного больного коронавирусом в сутки в Киеве стоит от 5 до 15 тыс. гривен.

Также начало марта Киев подготовил для приема больных коронавирусом 7 больниц на 500 коек.

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