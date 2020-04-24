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24 апреля 2020, пятница, 13:27 26
Общество 2020-04-24T13:36:05+03:00
Українські Новини
В Киеве из всех зараженных коронавирусом 10% - медики

В Киеве из всех зараженных коронавирусом 10% - медики

Елена Новикова
Коронавирус, Коронавирус в Китае, заражение коронавирусом, Медработники
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

В Киеве зафиксировали уже 1122 случаев заражения коронавирусом. Почти 10 процентов из заболевших в столице это медики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга в пятницу, 24 апреля.

Так, сообщается, что коронавирусом заразились 111 медиков, 16 из них - лечатся в стационарах.

"Я хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают здоровье и жизни киевлян. Ежедневно они, рискуя собой, выходят на бой с невидимым врагом. Почти 10 процентов из тех, кто заболели в Киеве, - это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал", - сказал Кличко

Он также сообщил, что в целом, на сегодняшний день в стационарах киевских больниц лечатся 217 больных коронавирус. 39 взрослых - в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 57 человек находятся в больницах с подозрением на COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, для лечения одного пациента, больного коронавирусом, требуется от 5 до 15 тысяч гривен в сутки.

Также в Киевской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 54 человека до 505.

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