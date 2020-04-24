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24 квітня 2020, пʼятниця, 12:06 15
Суспільство 2020-04-24T14:12:55+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Києві виявили ще у 9 священиків. Всього 1122 інфікованих

Коронавірус в Києві виявили ще у 9 священиків. Всього 1122 інфікованих

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Києві кількість випадків коронавірусу збільшилася до 1122 осіб. Про це сьогодні, 24 квітня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що кількість хворих на коронавірус за останню добу збільшилась на 63 особи, троє з них медики.

"Всього в Києві вже 1122 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Захворіли 22 жінки у віці від 21 до 82 років і 35 чоловіків від 18 до 87 років, а також 6 хлопчиків у віці від 6 до 14 років. В лікарні столиці госпіталізовано 18 пацієнтів, решта знаходяться на самоізоляції під контролем медиків. За минулу добу одужали вісім осіб", - повідомив Кличко.

Також він зазначив, що 9 осіб, у яких підтвердили коронавірус за минулу добу - священнослужителі. П'ятеро з Києво-Печерської Лаври, троє - з Покровсько-Голосіївського монастиря. Крім того, випадок коронавірусу зафіксований в жіночому монастирі Святого Пантелеймона.

Всього в Києві одужали 53 людини, загинули - 20.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Тим часом працівників усіх бюджетних сфер хочуть вакцинувати від грипу в епідсезоні 20/21.

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