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24 апреля 2020, пятница, 11:01 608
Финансы 2020-04-24T11:16:07+03:00
Українські Новини
Баканов предупредил Разумкова об угрозе энергобезопасности из-за "зеленого" тарифа

Баканов предупредил Разумкова об угрозе энергобезопасности из-за "зеленого" тарифа

Кира Молчанова
зеленый тариф, Зеленая энергетика, Дмитрий Разумков, Иван Баканов
Солнечная панель (иллюстрация). Фото huawei.energy
Солнечная панель (иллюстрация). Фото huawei.energy

Неконтролируемое увеличение производителей "зеленой" энергетики, тариф на которую предлагают снизить, и несовершенство ценообразования несут угрозу энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности.

Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова к председателю парламента Дмитрию Разумкову, сообщает "Экономическая правда".

В 2019 году доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) увеличилась на 3,9%. Это создало дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании, которые выплачивают субсидии по "зеленому тарифу".

"Резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ (средневзвешенная цена 4,5 грн/кВт * ч) и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций (на 4128 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,674 кВт * ч) и АЭС (на 1395 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,5567 кВт * ч) привело к возникновению задолженности ГП Гарантированный покупатель перед производителями ВИЭ 3,1 млрд грн на 1 апреля 2020 года", — говорится в источнике.

Пока доля "зеленой" энергетики будет расти, возникнет дефицит ГП Гарантированный покупатель в размере 14-19 миллиардов гривен. Отмечается что НЭК "Укрэнерго" закладывает на "зеленый" тариф 8,6 млрд грн, при ориентированной потребности 20-32 млрд грн.

Источник отмечает, что развитие "зеленой" энергетики преследует коммерческие цели, но реальные потребности ОЭС Украины не учитывает. Специалисты ожидают дисбаланс работы рынка и создание аварийных ситуаций.

Кроме того, рост "зеленой" энергетики может привести к ограничениям Запорожской АЭС, невозможности реализации проекта выдачи мощности Каховской ГЭС-2 (стоимость проекта 12 млрд грн) и повышению тарифов для населения.

В СБУ порекомендовали перейти к новой конкурентной модели поддержки "зеленой" энергетики и проводить аукционы по распределению квоты, а также запретить подключения ВИЭ, которые будут препятствовать выдаче мощности действующих объектов генерации.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.

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