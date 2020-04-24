Баканов предупредил Разумкова об угрозе энергобезопасности из-за "зеленого" тарифа

Неконтролируемое увеличение производителей "зеленой" энергетики, тариф на которую предлагают снизить, и несовершенство ценообразования несут угрозу энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности.

Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова к председателю парламента Дмитрию Разумкову, сообщает "Экономическая правда".

В 2019 году доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) увеличилась на 3,9%. Это создало дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании, которые выплачивают субсидии по "зеленому тарифу".

"Резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ (средневзвешенная цена 4,5 грн/кВт * ч) и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций (на 4128 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,674 кВт * ч) и АЭС (на 1395 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,5567 кВт * ч) привело к возникновению задолженности ГП Гарантированный покупатель перед производителями ВИЭ 3,1 млрд грн на 1 апреля 2020 года", — говорится в источнике.

Пока доля "зеленой" энергетики будет расти, возникнет дефицит ГП Гарантированный покупатель в размере 14-19 миллиардов гривен. Отмечается что НЭК "Укрэнерго" закладывает на "зеленый" тариф 8,6 млрд грн, при ориентированной потребности 20-32 млрд грн.

Источник отмечает, что развитие "зеленой" энергетики преследует коммерческие цели, но реальные потребности ОЭС Украины не учитывает. Специалисты ожидают дисбаланс работы рынка и создание аварийных ситуаций.

Кроме того, рост "зеленой" энергетики может привести к ограничениям Запорожской АЭС, невозможности реализации проекта выдачи мощности Каховской ГЭС-2 (стоимость проекта 12 млрд грн) и повышению тарифов для населения.

В СБУ порекомендовали перейти к новой конкурентной модели поддержки "зеленой" энергетики и проводить аукционы по распределению квоты, а также запретить подключения ВИЭ, которые будут препятствовать выдаче мощности действующих объектов генерации.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.