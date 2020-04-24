В ВСУ уже 51 украинский воин заражен коронавирусом

Пока в Украине зафиксировали 7,6 тыс. случаев коронавируса, количество заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться и в ВСУ. Так, количество заболевших в Вооруженных силах за прошедшие сутки, 23 апреля, увеличилось на 5 до 51 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезни COVID19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 342 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 42 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины), в Ривненской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах за 21 апреля увеличилось на 4 до 43 лиц.

Министерство здравоохранения прогнозирует снятие ограничений, ранее введенных из-за карантинных мер, с оптовой и розничной торговли с 11 мая.