У ВСУ вже 51 український воїн заражений коронавірусом

Поки в Україні зафіксували 7,6 тис. випадків коронавірусу, кількість хворих COVID-19 продовжує збільшуватися і в ЗСУ. Так, кількість інфікованих у Збройних силах за минулу добу, 23 квітня, збільшилася на 5 до 51 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07:00 24 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання гострої респіраторної хвороби COVID19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали і 2 летальні випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 342 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 42 людини.

За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19.

Четверо хворих перебувають у закладах охорони здоров'я (ВМКЦ Центрального регіону - 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Харківська обласна інфекційна лікарня - 1 працівник ЗС України), у Рівненській області - 1 військовослужбовець лікується вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Збройних силах за 21 квітня збільшилася на 4 до 43 осіб.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує зняття обмежень, раніше введених за карантинних заходів, з оптової та роздрібної торгівлі з 11 травня.