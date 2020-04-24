Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом

Соединенные штаты заявили, что ожидают возвращения коронавируса в начале осени, который возможно вернется вместе с сезонной эпидемией гриппа. В Белом Доме считают, что солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться. Об этом сообщает "Голос Америки".

Билл Брайан (исполняющий обязанности заместителя начальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности) по просьбе президента Дональда Трампа рассказал о результатах экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса, в ходе которых выяснилось, что вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность.

"Больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса", - сказал Брайан.

Отмечается, что полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, к примеру в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Президент США Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз.

Кроме того, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.