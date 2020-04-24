Спека і сонячне світло вб'ють коронавірус влітку, – Білий дім

Сполучені штати заявили, що очікують повернення коронавірусу на початку осені, який можливо повернеться разом із сезонною епідемією грипу. У Білому Домі вважають, що сонячне світло, висока температура і вологість згубні для коронавірусу, і, отже, у літніх умовах поширення COVID-19 може значно сповільнитися. Про це повідомляє "Голос Америки".

Білл Брайан (виконуючий обов'язки заступника начальника науково-технічного управління Міністерства внутрішньої безпеки) на прохання президента Дональда Трампа розповів про результати експериментів урядових дослідників із зразками коронавірусу, в ході яких з'ясувалося, що вірус погано переносить сонячне світло, високі температури і підвищену вологість.

"Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус - як на поверхні, так і в повітрі. Ми спостерігали аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю, коли підвищення температури і вологості або того і іншого, як правило, створювало сприятливі умови для вірусу", - сказав Брайан.

Наголошується, що отримані дані можуть зміцнити надію на те, що епідемія коронавірусу може розвиватися за сценарієм інших респіраторних захворювань, таких як грип, які зазвичай менш заразливі в теплу пору року. Однак не варто забувати, що зараз вірус поширюється і в місцях з жарким і вологим кліматом, наприклад у Сінгапурі, що ставить під питання значний вплив чинників навколишнього середовища.

Президент США Дональд Трамп сказав, що результати випробувань слід інтерпретувати обережно.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Крім того, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.