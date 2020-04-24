В Україні зафіксовано 7,6 тис. випадків коронавірусу. 193 людини загинули

В Україні за добу кількість випадків коронавірусу, яким в світі заразилися 2,7 млн осіб, збільшилася на 477 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 370 випадків; Волинська область - 203 випадки; Дніпропетровська область - 195 випадків; Донецька область - 24 випадки; Житомирська область - 309 випадків; Закарпатська область - 260 випадків; Запорізька область - 163 випадки; Івано-Франківська область - 684 випадки; Кіровоградська область - 283 випадки; м. Київ - 1122 випадки; Київська область - 505 випадків; Львівська область - 298 випадків; Луганська область - 27 випадків; Миколаївська область - 103 випадки; Одеська область - 169 випадків; Полтавська область - 161 випадок; Рівненська область - 437 випадків; Сумська область - 90 випадків; Тернопільська область - 532 випадки; Харківська область - 118 випадків; Херсонська область - 77 випадків; Хмельницька область - 65 випадків; Чернівецька область - 1199 випадків; Черкаська область - 234 випадки; Чернігівська область - 19 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні. Кількість загальних випадків коронавірусу Кількість нових випадків коронавірусу Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, в тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. В разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 17 днів.