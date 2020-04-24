В Україні зафіксовано 7,6 тис. випадків коронавірусу. 193 людини загинули

В Україні за добу кількість випадків коронавірусу, яким в світі заразилися 2,7 млн осіб, збільшилася на 477 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 370 випадків;

Волинська область - 203 випадки;

Дніпропетровська область - 195 випадків;

Донецька область - 24 випадки;

Житомирська область - 309 випадків;

Закарпатська область - 260 випадків;

Запорізька область - 163 випадки;

Івано-Франківська область - 684 випадки;

Кіровоградська область - 283 випадки;

м. Київ - 1122 випадки;

Київська область - 505 випадків;

Львівська область - 298 випадків;

Луганська область - 27 випадків;

Миколаївська область - 103 випадки;

Одеська область - 169 випадків;

Полтавська область - 161 випадок;

Рівненська область - 437 випадків;

Сумська область - 90 випадків;

Тернопільська область - 532 випадки;

Харківська область - 118 випадків;

Херсонська область - 77 випадків;

Хмельницька область - 65 випадків;

Чернівецька область - 1199 випадків;

Черкаська область - 234 випадки;

Чернігівська область - 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Кількість загальних випадків коронавірусу

Кількість нових випадків коронавірусу

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, в тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

В разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили карантин: до його закінчення залишилося 17 днів.