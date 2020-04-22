Несмотря на карантин, Минздрав распорядился сделать украинцам плановые прививки

Пока в Центре общественного здоровья напомнили, как важно делать прививки при планировании беременности, Министерство здравоохранения поручило областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации организовать проведение плановой вакцинации в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №13 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

"Структурным подразделениям по вопросам здравоохранения Киевской городской и областных государственных администраций: организовать учреждений здравоохранения непрерывного осуществления мероприятий по иммунопрофилактике с целью охвата целевых групп населения профилактическими прививками на период пандемии COVID-19", - сказано в документе.

При этом руководители учреждений здравоохранения, которые проводят вакцинацию, должны рассмотреть возможность формирования выездных мобильных вакцинальных сессий.

График проведения прививок нужно спланировать так, чтобы избежать скопления людей в комнатах ожидания.

Кроме того, учреждения здравоохранения должны обеспечить отдельные маршруты передвижения лиц, нуждающихся в вакцинации, и определить отдельные часы приема таких лиц.

Как сообщали Українські Новини, с 6 апреля по 12 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было. 71 человек умер с октября 2019 года.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко констатирует, что за период карантина на ОРВИ и грипп в столице заболело почти 51,5 тыс. человек, летальных случаев не было.

Пока же в ученые Оксфордского университета анонсировали начало проведения испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях.