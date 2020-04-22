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22 апреля 2020, среда, 23:06 414
Общество 2020-04-22T23:06:11+03:00
Українські Новини
Несмотря на карантин, Минздрав распорядился сделать украинцам плановые прививки

Несмотря на карантин, Минздрав распорядился сделать украинцам плановые прививки

Кира Молчанова
Здоровье, Вакцинация, вакцинация от кори, вакцинация от гриппа, карантин в Украине
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik

Пока в Центре общественного здоровья напомнили, как важно делать прививки при планировании беременности, Министерство здравоохранения поручило областным государственным администрациям и Киевской городской государственной администрации организовать проведение плановой вакцинации в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №13 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

"Структурным подразделениям по вопросам здравоохранения Киевской городской и областных государственных администраций: организовать учреждений здравоохранения непрерывного осуществления мероприятий по иммунопрофилактике с целью охвата целевых групп населения профилактическими прививками на период пандемии COVID-19", - сказано в документе.

При этом руководители учреждений здравоохранения, которые проводят вакцинацию, должны рассмотреть возможность формирования выездных мобильных вакцинальных сессий.

График проведения прививок нужно спланировать так, чтобы избежать скопления людей в комнатах ожидания.

Кроме того, учреждения здравоохранения должны обеспечить отдельные маршруты передвижения лиц, нуждающихся в вакцинации, и определить отдельные часы приема таких лиц.

Как сообщали Українські Новини, с 6 апреля по 12 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было. 71 человек умер с октября 2019 года.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко констатирует, что за период карантина на ОРВИ и грипп в столице заболело почти 51,5 тыс. человек, летальных случаев не было.

Пока же в ученые Оксфордского университета анонсировали начало проведения испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях.

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